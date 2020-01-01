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قطر تقدم 150 مليون دعما لقطاع غزة.. وهنية يعلق!

الأحد 22 مارس 2020 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تقدم 150 مليون دعما لقطاع غزة.. وهنية يعلق!


غزة / سما /

قرر ‏الامير القطري تميم بن حمد تقديم 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر دعما لقطاع غزة.

وقالت وكالة الانباء القطرية الرسمية، إن هذا الدعم يعد استكمالا لجهود دولة قطر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة، ولمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتعقيبا على دعم قطر لقطاع غزة، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، "تلقينا بتقدير عالٍ توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم، بتقديم دعم مالي لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر، وذلك استكمالا لجهود دولة قطر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة ومواجهة فايروس كورونا.

وأضاف هنية في تصريح صحفي: في هذا الإطار فإننا نعبر عن خالص الشكر والعرفان للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولدولة قطر قيادةً وحكومة وشعبًا، لهذا الموقف الكريم، الذي يأتي امتدادًا للمواقف الأصيلة لدولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وتؤكد عمق العلاقة الأخوية الراسخة.

#قطر #قطاع غزة #تميم بن حمد #مساعدات مالية #غزة #كورونا

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