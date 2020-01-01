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ألمانيا: ميركل في الحجر الصحي بسبب "كورونا"

الأحد 22 مارس 2020 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألمانيا: ميركل في الحجر الصحي بسبب "كورونا"


برلين /سما/

أفادت وسائل إعلام أوروبية، اليوم الأحد، بأن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، دخلت في حجر صحي بعد مخالطتها طبيباً مصاباً بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية "ستيفن سيبرت" في بيان له، أن المستشارة ستختبر في الأيام المقبلة لمعرفة ما إذا كانت مصابة، مضيفاً أنها ستواصل أنشطتها الرسمية في الحجر الصحي بالمنزل في برلين.

وفي وقت سابق، أعلنت المستشارة الألمانية أن التجمعات في الأماكن العامة التي يزيد عدد الحاضرين فيها عن اثنين، ستمنع في ألمانيا لمدة أسبوعين على الأقل في محاولة للحد من انتشار "كورونا".

وأضافت في مؤتمر صحفي أنه يتوجب احترام مسافة 1.5 متر على الأقل في الأماكن العامة، موضحة أن المطاعم وصالونات تصفيف الشعر ستغلق أبوابها.

#أنغيلا ميركل #كورونا #الحجر الصحي #فيروس #المانيا

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