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رام الله: وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين تقرران منح بطاقات لتسهيل التغطيات والتحركات الإعلامية

الأحد 22 مارس 2020 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين تقرران منح بطاقات لتسهيل التغطيات والتحركات الإعلامية


رام الله / سما /

 قررت وزارة الإعلام، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، تنسيق جهودهما في ظل اعلان الحكومة عن إجراءاتها المشددة فيما يتصل بالحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك من أجل تسهيل حركة الصحفيين وطواقم التغطية الإعلامية، حيث تقرر أن تمنح وزارة الاعلام بطاقتها للصحفيين الأجانب فيما يتم منح البطاقة الصحفية للصحفيين من النقابة.

وأكدت الوزارة، أن هناك تنسيق يتم بين وزارة الاعلام والنقابة ووزارة الداخلية في منح الطواقم التراخيص اللازمة، لتسهيل الحركة على الحواجز داخل المدن وعلى مداخلها.

وشددت النقابة والوزارة، أنهما تبذلان كل جهد ممكن من أجل سلامة طواقمنا الصحفية، وتسهيل عملهم وان أبواب الوزارة والنقابة ووسائل الاتصال بهما متاحة لجميع الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية على مدار الساعة.

#وزارة الاعلام #نقابة الصحفيين #كورونا

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