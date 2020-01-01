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محافظ بيت لحم يعقد اجتماعات مع الدوائر الأمنية والطبية

الأحد 22 مارس 2020 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ بيت لحم يعقد اجتماعات مع الدوائر الأمنية والطبية


بيت لحم / سما /

 عقد محافظ محافظة بيت لحم اللواء كامل حميد، اليوم، سلسلة اجتماعات بالمحافظة، أبرزها اجتماع للجنة الطوارئ العليا لمواجهة فيروس كورونا، واجتماع لقيادة المؤسسة الأمنية، وآخر مع لجنة التنسيق الفصائلي، وذلك لمواصلة تطبيق خطط العمل لمنع تفشي الفيروس، خصوصاً بعد إعلان رئيس الحكومة الدكتور محمد اشتية تطبيق إجراءات عزل اضافية.

وقال حميد: إن الإجراءات المشددة في محافظة بيت لحم هي سيدة الموقف، وستبقى قائمة، خاصة خلال التجربة التي مررنا بها على طول التسعة عشر يوماً الماضية، حيث أثبتت نجاعة هذه الإجراءات، وبالتالي فإن إجراءات عزل المناطق عن بعضها البعض وعن مراكز المدن سوف يستمر ويتصاعد.

وأضاف: إن كافة الأوضاع من النواحي المختلفة تتم متابعتها في المحافظة من النواحي العسكرية والأمنية والطبية والتجارية، مؤكداً أن "المواد التموينية موجودة بكل أنواعها، ونحن نتابع أيضاً ثبات الأسعار وعدم رفعها، وإن الضابطة الجمركية تقوم بجهود جبارة بهذا الاتجاه.

من جانبه، قال محمد المصري، أمين سر حركة "فتح" في بيت لحم، وعضو لجنة الطوارئ العليا في المحافظة: إن انتشار الفايروس في المستوطنات وضعنا بالفعل أمام رفع حالة التأهب أكثر فأكثر، خاصة أن هناك تداخلاً بين بعض مناطقنا وقرانا، وهذه المستوطنات وبيت لحم مثال ساطع على ذلك، فهي محاطة بمستوطنات عديدة من كل الجهات حيث سجلت العديد من الإصابات، مشدداً على عدم الذهاب لهذه المستوطنات تجنباً لانتقال الفيروس إلينا.

#كورونا #بيت لحم #كامل حميد

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