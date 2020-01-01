"العربية المشتركة" تطالب بتوفير الفحوصات الطبية الخاصة بـ"كورونا" في المجتمع العربي

القدس المحتلة / سما /

طالب نواب القائمة العربية المشتركة، اليوم الأحد، مدير منظمة مدير عام منظمة "نجمة داوود الحمراء"، ايلي بين، بتوفير الفحوصات الطبية اللازمة الخاصة بفيروس كورونا بشكل فوري في البلدات العربية، وضمان المساواة الكاملة في كافة الفحوصات والخدمات الصحية للمجتمع العربي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أعضاء لجنة الصحة في القائمة المشتركة، النواب د. احمد طيبي، د. يوسف جبارين، وليد طه وسامي أبو شحادة، مع مدير عام المنظمة لبحث في النقص الخطير في بالفحوصات اللازمة لعدوى الكورونا في المجتمع العربي، في ظل تفاقم الأزمة الصحية في البلاد.

وجرى اللقاء في مركز الفحوصات الذي أقامته المنظمة في تل أبيب، حيث قام النواب ايضًا بجولة ميدانية للإطلاع عن قرب على الإجراءات التي سيتم العمل وفقها لإجراء الفحوصات من داخل السيارات "درايف ان".

وطالب نواب المشتركة مدير المنظمة والمسؤولين فيها بتوفير الفحوصات الطبية اللازمة بشكل فوري في البلدات العربية، وضمان المساواة الكاملة في كافة الفحوصات والخدمات الصحية للمجتمع العربي، مؤكدين على أهمية إفتتاح مركز فحوصات كبير في إحدى البلدات العربية، كما هو الحال في مناطق يهودية رئيسية، وان مثل هذا المركز من شأنه أن يساهم في مواجهة الكورونا في المجتمع العربي بشكل خاص وفي الدولة عمومًا.

هذا وقد أبدى مدير المنظمة موافقته على طلب نواب المشتركة بإفتتاح مركز فحوصات في منطقة عربية، ووعد بمتابعة الموضوع مع النواب أمام وزارة الصحة الإسرائيلية.

كما وتحدث نواب المشتركة عن ضرورة توفير كافة الخدمات والمعلومات والتحذيرات الصحية باللغة العربية للأهالي، مؤكدين أنه رغم إزدياد المعلومات والتوجيهات الصحية والوقائية باللغة العربية، ما زال هنالك فرقٌ كبير عمّا يصدر باللغة العبرية من وزارة الصحة ومنظمة نجمة داوود الحمراء.