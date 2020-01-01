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مجلس الاوقاف: تعليق حضور المصلين الى الاقصى منذ فجر يوم غد الاثنين

الأحد 22 مارس 2020 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الاوقاف: تعليق حضور المصلين الى الاقصى منذ فجر يوم غد الاثنين


القدس المحتلة / سما /

اعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، مساء اليوم الاحد، عن تعليق حضور المصلين الى المسجد الأقصى المبارك، منذ فجر يوم غد الاثنين، لفترة مؤقتة استجابة لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية، للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مجلس الأوقاف أنه عقد جلسة طارئة مساء اليوم استعرض خلالها التطورات الصحية التي تمر فيها مدينة القدس وباقي البلاد، وتابع المجلس الاجراءات والتعليمات الجديدة الصادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة.

وأضاف المجلس أن تعليق حضور المصلين الى الاقصى سيبدأ فجر يوم غد الاثنين لفترة مؤقتة، مع استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد، كما يستمر رفع الآذان في الأقصى في كافة الأوقات على أن يؤدي جميع العالمين في دائرة الأوقاف الاسلامية وحراس الأقصى المتواجدين الصلاة في الساحات مع مراعاة الارشادات الصحية.

وقال المجلس في بيان له :" إن مجلس الأوقاف وهو يشعر بالمرارة جراء اتخاذ هذا القرار، الا انه اضطر لذلك حفاظا على حياة وصحة المواطنين وصونا للنفس البشرية استجابة للفتاوى الشرعية في العلم الاسلامي".

وأهاب المجلس بالمواطنين تفهم الدواعي الشرعية والصحية لهذا القرار، ويحثهم الالتزام بأداء الصلاة في منازلهم حفاظا على صحتهم وسلامة للمجتمع المقدسي.

ودعا المجلس المواطنين في هذه الظروف الصعبة تعزيز وتكريس أواصر التضامن والتكافل والتراحم لتجاوز هذه الأزمة.

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