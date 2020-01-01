معروف: خضوع مدير عام قوى الأمن بغزة توفيق أبو نعيم ونائبه للحجر الصحي.. وننتظر نتائج المخالطين

غزة / سما /

قال سلامة معروف رئيس مركز إعلام المعلومات الحكومي، مساء اليوم الاحد، إنه تم حجر كافة من خالط الإصابتين المعلن عنهم في قطاع غزة، موضحا: "من ضمنهم مدير عام قوى الأمن الوطني توفيق أبو نعيم ونائبه".



وأضاف معروف، خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد: "تم اتخاذ العينات اللازمة من الأشخاص الذين خالطوا الإصابتين المعلن عنهم وننتظر النتائج، وتم اتخاذ العينات اللازمة من الأشخاص الذين خالطوا الإصابتين المعلن عنهم وننتظر النتائج".

وتابع: "لن نتردد في الإعلان عن أي تطورات مرتبطة بالواقع الصحي في غزة، ولا وجود تطور حرج على صحة الحالتين المعلن عنهما".

واردف قائلا: "تم عمل 9 محاضر ضبط لأشخاص حاولوا التلاعب بالأسعار داخل أسواق القطاع، وحركة ضبط السوق في مجمل السلع داخل قطاع غزة تسير على قدم وساق ونطمئن الجميع بتوفر كافة السلع الاساسية بمخزون استراتيجي".



في سياق متصل، قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، "كثفت وزارة الصحة الفحص المخبري للعائدين الى قطاع غزة حيث أجرى المختبر المركزي 99 فحصاً مخبرياً لحالات مشتبهة وكانت نتائج 97 عينة منها سلبية واثنتين كانت نتائجها موجبة لاثنين من الوافدين الى قطاع غزة و لم تسجل أي إصابات جديدة بالمرض داخل قطاع غزة حتى اللحظة".



وأضاف القدرة: "الحالتين اللتين ظهرت نتائج اصابتهما بفيروس كورونا الجديد هما في الستينات والسبعينات من العمر عادتا الى قطاع غزة من الباكستان ضمن مجموعة أخرى في مناطق متفرقة من محافظات الوطن ظهرت على بعضهم اعراض المرض وعليه توجهت الطواقم المختصة الى مقر حجرهم الصحي بغزة وتم عزلهما واخد مسحات مخبرية منهما حتى ظهور نتائج فحص العينات رغم عدم ظهور أي اعراض مرضية عليهما ونؤكد ان الحالتين لم يدخلا الى مناطق سكناهم في قطاع غزة".



وتابع القدرة: نطمئن أهلنا في قطاع غزة ان الحالتين اللتين تم التأكد من اصابتهما بفيروس كورنا الجديد تم عزلها فوراً ونقلهما للمتابعة الصحية في مستشفى العزل بمعبر رفح البري واتخاد كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للمخالطين للحالتين وعددهم 29 شخص بالإضافة سحب 19 عينة للفحص المخبري وبانتظار النتائج".



واشتطرد: "الإعلان المباشر فور صدور نتائج الفحص المخبري في ساعة متأخرة من الليل يدلل على اعتماد منهج الشفافية وتدفق المعلومات من قبل وزارة الصحة للجمهور بشكل مباشر وهدا يمكن الطواقم الصحية والمواطنين من اتخاد التدابير الاحترازية الواجبة لحظة بلحظة".



وتابع: "اكتشاف الحالتين في مركز الحجر الصحي الاجباري يؤكد سلامة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لتحصين المجتمع لمواجهة مخاطر فيروس كورونا الجديد".



وأضاف: "تابعت الطواقم الطبية الحالة الصحية لــ 1287 مستضافاً داخل 20 مركزاً للحجر الصحي مصنفة وفقاً لتاريخ دخول العائدين اليها ولا يسمح بمغادرتها او إضافة اخرين اليها حتى انقضاء فترة الحجر الصحي".



وقال القدرة : "تابعت وزارة الصحة إجراءات انهاء فترة الحجر المنزلي لــ 637 عائداً الى قطاع غزة لم تسجل عليهم أي اعراض مرضية، لينخفض عدد المتبقين في الحجر المنزلي حتى اللحظة الى 2071 عائداً، تنتهي فترة الحجر المنزلي لآخر عائد منهم يوم الخميس المقبل 26 مارس الجاري ما يعني إتمام مرحلة مهمة في مواجهة فايروس كورونا، كما تم متابعة الالتزام بالسلامة والوقاية المنزلية لـ 1350 عائداً منهم".

وأوضح، "عقد وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش اجتماعا هاماً مع مدير منظمة الصحة العالمية في فلسطين السيد جيلارد روكنشوب من اجل العمل فوراً مع كافة الجهات المعنية على تلبية الاحتياجات الطبية والمستلزمات الوقائية التي تتيح للطواقم الطبية تقديم خدماتها في مواجهة فيروس كورونا الجديد".

وأضاف: "وزارة الصحة تحمل الاحتلال الإسرائيلي خطورة الأوضاع الصحية والإنسانية في قطاع غزة وتطالب الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه 2 مليون مواطن يواجهون ظروفاً معيشية وصحية قاسية وسرعة تلبية الاحتياجات العاجلة والطارئة من أجهزة التنفس والعناية المركزة والادوية والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات والمستلزمات الوقائية وكافة مقومات الجهوزية والاستعداد لمواجهة وباء كورونا الجديد"

وتابع المتحدث باسم الصحة بغزة، "ندعو كافة المواطنين الى ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الوقاية والسلامة الشخصية والمجتمعية، والتواصل مع الرقم المجاني 103 لوزارة الصحة للاستفسارات الصحية على مدار الساعة ,كما ندعو كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي وذوي المناعة الضعيفة الى تجنب الأماكن العامة والتجمعات المزدحمة مع تمنياتنا لكم بموفور الصحة والعافية".

