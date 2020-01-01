محافظ نابلس: كل من يخالف الاجراءات الاحترازية سيكون تحت طائلة المسؤولية

نابلس / سما /

دعا محافظ نابلس ابراهيم رمضان، الى الالتزام بما أعلنه رئيس الوزراء محمد اشتيه من اجراءات احترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، مؤكدا أن كل من يخالف ذلك سيكون تحت طائلة المسؤولية.

وأوضح رمضان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد، عقب مؤتمر رئيس الوزراء، أنه تم تقسيم محافظة نابلس إلى لجان فرعية، منها الصحية، والاغاثية وغيرها، في مناطق عدة من المدينة، والمخيمات، والقرى.

وقال: إن اللجان الشعبية ستكون مساندة لقوى الأمن في جميع المناطق، وسيكون على عاتقها التواصل المباشر مع مسؤولها لأخذ الاجراءات اللازمة تجاه أي مخالف في تلك القرية وبالتحديد للعمال الذين يعملون داخل المستوطنات.

وأضاف أنه تم توحيد جميع سيارات الاسعاف في المحافظة بحيث ستكون تحت إمرة لجنة الطوارئ في المحافظة والتي ستكون بدورها على جاهزية وانعقاد دائم وهي ستقوم بادارة هذه المرحلة.

وأشار رمضان إلى أنه باستطاعة المواطنين الاستفسار عن اي حاجة ضرورية، من خلال الاتصال على هذه الارقام:

105، و107، و2331444، 101، و129 الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية 132.