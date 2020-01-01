جنين: رجل أعمال يعفي مستأجريه من أجرة شهر

جنين / سما /

أعفى رجل الأعمال زياد سنان من مدينة جنين، كافة المستأجرين لديه في "مجمع سنان التجاري" من أجرة شهر آذار الجاري، نظرا للظرف العام الذي يمر به شعبنا في ظل حالة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا".

كما أعلن رجل الأعمال سنان عن تبرعه بمعقمات وكمامات طبية للطواقم الميدانية، والعائلات المستورة والأيتام في المحافظة، مشددا على أن الظرف الذي نمر به يتطلب التحرك من المقتدرين لتسخير إمكانياتهم لحماية أبناء شعبنا.

بدوره، ثمّن محافظ جنين أكرم الرجوب مبادرة رجل الأعمال سنان، الذي يعمل في المغرب، قائلا إن هذه المبادرة تعبر عن انتماء القطاع الخاص وتكاتفه مع جميع فئات ومكونات الشعب الفلسطيني.

ودعا الرجوب كافة القطاعات، خاصة الاقتصادية، إلى تقديم المبادرات والمساهمات للتخفيف من الأعباء المترتبة على الكثير من الفئات المجتمعية في ظل الأزمة الحالية.