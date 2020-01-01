  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رام الله: "طوارئ الشبيبة الفتحاوية" تطلق حملة توعية بفيروس كورونا

الأحد 22 مارس 2020 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 أطلقت لجنة طوارئ الشبيبة الفتحاوية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، حملتها التوعوية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، في إطار جهود اللجان التطوعية التي تم تشكيلها من قبل الإقليم وحركة الشبيبة بالمحافظة.

وانطلقت الحملة من مقر إقليم رام الله والبيرة، حيث توجه عدد من كوادر الشبيبة إلى مركز المدينة وقاموا بتوزيع نشرات إرشادية على المحال التجارية والمواطنين لتوعيتهم بمدى خطورة الوضع وما يجب عمله للحد من انتشار المرض.

وحيّا أمين سر حركة فتح في إقليم رام الله والبيرة موفق سحويل المتطوعين على مبادرتهم، مشددا على أنهم رأس الحربة لأبناء شعبنا في مواجهة التحديات التي يمر بها شعبنا و أهمية انخراطهم في لجان الطوارئ المحلية كل حسب موقعه.

بدوره، أكد رئيس لجنة الطوارئ في شبيبة رام الله والبيرة فادي حماد، ضرورة التزام كافة المواطنين بتعليمات رئيس الحكومة ووزارة الصحة، والبقاء بالمنازل حتى نهاية المدة المعلن عنها حفاظا على سلامة الآخرين وتجنبا لوقوع الكارثة.

#فتح #كورونا #رام الله

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تعلن إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا عادا الخميس من باكستان

بعد السيطرة على الفايروس.. الرئيس الصيني يوجه رسائل عاجلة لرؤساء وملوك بشأن "كورونا"

هذه العلامة قد تعني الإصابة بفيروس كورونا الجديد

غزة: لجنة التحقيق بحريق النصيرات توصي بإقالة عدد من الموظفين وتُعلن عن قرارات حازمة!!

فيديو طريف لراعي أغنام في الأردن كسر حظر التجول (شاهد)

الامم المتحدة : وصول فيروس كورونا إلى قطاع غزة قد يكون مخيفاً

تصريح مهم من الشرطة بغزة بشأن منع الحفلات العامة وإغلاق صالات الأفراح والأسواق!

الأخبار الرئيسية

حكومة الاحتلال تقرر تحويل مبلغ 120 مليون شيكل من أموال الضرائب المحجوزة لصالح السلطة

الحجر

حفيد أحد المصابين بـ"كورونا" بغزة: سيدي لم يصافح أحد وبكفي تنمر وارحمونا شوية بس!!

الشرطة

الشرطة بغزة توجه رسالة مهمة إلى كافة مواطني القطاع...

اشتية يعلن : حظر التجول اعتبارا من 10 ليلا و منع التنقل بين المحافظات

توضيح مهم من سفارة فلسطين في باكستان بشأن إصابتي كورونا بغزة