رام الله: "طوارئ الشبيبة الفتحاوية" تطلق حملة توعية بفيروس كورونا

رام الله / سما /

أطلقت لجنة طوارئ الشبيبة الفتحاوية في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الأحد، حملتها التوعوية لمكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، في إطار جهود اللجان التطوعية التي تم تشكيلها من قبل الإقليم وحركة الشبيبة بالمحافظة.

وانطلقت الحملة من مقر إقليم رام الله والبيرة، حيث توجه عدد من كوادر الشبيبة إلى مركز المدينة وقاموا بتوزيع نشرات إرشادية على المحال التجارية والمواطنين لتوعيتهم بمدى خطورة الوضع وما يجب عمله للحد من انتشار المرض.

وحيّا أمين سر حركة فتح في إقليم رام الله والبيرة موفق سحويل المتطوعين على مبادرتهم، مشددا على أنهم رأس الحربة لأبناء شعبنا في مواجهة التحديات التي يمر بها شعبنا و أهمية انخراطهم في لجان الطوارئ المحلية كل حسب موقعه.

بدوره، أكد رئيس لجنة الطوارئ في شبيبة رام الله والبيرة فادي حماد، ضرورة التزام كافة المواطنين بتعليمات رئيس الحكومة ووزارة الصحة، والبقاء بالمنازل حتى نهاية المدة المعلن عنها حفاظا على سلامة الآخرين وتجنبا لوقوع الكارثة.