عريقات: اجراءات الحكومة عكست عمق المسؤولية والحرص الشديد على سلامة أبناء شعبنا

رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن القرارات والإجراءات التى أعلن عنها رئيس الوزراء محمد اشتية بعد اجتماع لجنة الطوارئ الوطنية العليا، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، عكست عمق المسؤولية، والحرص الشديد على سلامة أبناء شعبنا، والتصميم على حماية وطننا فلسطين.

وأكد عريقات، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن طبيعة فيروس "كورونا"، وقدرته على الانتشار السريع، وعدم قدرة الدول العظمى على مواجهته، حتمت على أركان القيادة الفلسطينية اتخاذ هذه القرارات والإجراءات الوقائية.

ودعا عريقات أبناء شعبنا العظيم إلى التقيد والالتزام بهذه القرارات والإجراءات بشكل صارم، ودون تردد، معتبرا ذلك أعلى درجات الوعي والانتماء والعطاء الوطني .