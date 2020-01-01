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هنية يوجه نداءً عاجلاً للعاهل السعودي للإفراج عن المعتقلين السياسيين

الأحد 22 مارس 2020 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يوجه نداءً عاجلاً للعاهل السعودي للإفراج عن المعتقلين السياسيين


غزة / سما /

وجَّه رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية نداءاً عاجلا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باتخاذ قرار بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية.

وقال هنية في بيان وزعه مكتبه مساء اليوم الأحد إنه وفي ظل وباء "الكورونا" الذي يجتاح العالم، وخشية على حياة الإخوة، وانطلاقا من كل الأبعاد الإنسانية والدينية للمملكة العربية السعودية في التعامل مع قضية فلسطين وأبنائها الذين عاشوا سنوات طويلة على أرض المملكة يقومون بكامل واجباتهم والتزاماتهم العروبية والإسلامية تجاه الشعب السعودي الشقيق، فإن إطلاق سراح الفلسطينيين يصبح ضرورة إنسانية وقومية، وكلنا ثقة أن جلالة الملك لن يتردد في القيام بها.

وأضاف هنية: "في ذكرى الإسراء والمعراج التي ثبت فيها المولى عز وجل هذا الرباط المقدس بين أرض الحرمين وأرض فلسطين فإننا ندعو خادم الحرمين إلى اتخاذ قرار طال انتظاره بإخلاء سبيل أبناء شعبنا من السجون التي ما جُعلت لأمثالهم من الرجال الذين خدموا قضيتهم وشعبهم، وبما يتمشى مع الدور الرئيس للمملكة وشعبها المضياف".

#اسماعيل هنية #قطاع غزة #السعودية #الملك سلمان #المعتقلين السياسيين #كورونا #حماس

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