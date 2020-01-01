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الصحة بغزة تطالب برفع الحصار عن القطاع لمواجهة وباء "كورونا"

الأحد 22 مارس 2020 04:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تطالب برفع الحصار عن القطاع لمواجهة وباء "كورونا"


غزة / سما /

طالب وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، بضرورة رفع الصوت عالياً أمام العالم أجمع بضرورة رفح الحصار عن القطاع لتمكيننا من مواجهة وباء "كورونا".

وأضاف أبو الريش في بيان صحفي اليوم الأحد، "نطمئن الجمهور الفلسطيني في القطاع، بخلوه من أي حالة مرضية باستثناء الحالتين الوافدتين الذي جرى الإعلان عنهما".

وشدد على الجهوزية العالية للطواقم الطبية للتعامل مع الحالات، فيما أكد أنه تم فرز مجموعة طواقم صحية لمتابعة المناطق المفروزة، وتفعيل سلسلة إجراءات الأمان المتبعة لضمان تعزيز الوقاية والحماية.

وكان وكيل وزارة الصحة قد أعلن مساء أمس عن إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان يوم الخميس الماضي بفيروس "كورونا".

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