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حفيد أحد المصابين بـ"كورونا" بغزة: سيدي لم يصافح أحد وبكفي تنمر وارحمونا شوية بس!!

الأحد 22 مارس 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حفيد أحد المصابين بـ"كورونا" بغزة: سيدي لم يصافح أحد وبكفي تنمر وارحمونا شوية بس!!


غزة / سما /

تعقيباً على الأخبار والتعليقات المتتالية بحجز جميع من صافح المصابين بفيروس "كورونا" بعدما عادوا إلى قطاع غزة وتم حجزهم في المعبر، قال حفيد أحد المصابين إن جده لم يسلم على أي شخص.

وأضاف المواطن "ع.ط"، "يا جماعة سيدي ما سلم على حد من أبنائه ولا أحفاده من أول ما أجا لغزة ولحتى ما تم الإعلان عن إصابته".

وأكد أنه على استعداد هو وعائلته للخضوع للفحص الطبي للتأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس ووضعنا تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوم.

وتابع: "الناس بتتنمر وبتحكي وبتغلط، ارحمونا شوية بس! نفسيتنا بالعيلة تعبت من حكي الناس أكتر من الموضوع نفسو".

وعبر عن تمنياته للجميع بأن يهدأوا قليلاً، مردفاً: "الناس الي بتحكي شو وداه ع باكستان وبتسأل أسئلة زي هيك..صديقي ما تدخل بخصوصية الناس يروح وين ما يروح يعني لو كان مصاب أثناء قدومه من العمرة كان حكت الناس شو وداه ع العمرة".

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