  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تقبض على 3 أشخاص من اصحاب المقاهي و نوادي الانترنت

الأحد 22 مارس 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تقبض على 3 أشخاص من اصحاب المقاهي و نوادي الانترنت


قلقيلية / سما /

 قبضت الشرطة اليوم على 3 أشخاص من أصحاب المقاهي ونوادي الكمبيوتر، وذلك لعدم التزامهم بالإغلاق الذي تفرضه حالة الطوارئ التي تشهدها فلسطين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في قلقيلية . 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن شرطة السياحة ومركز شرطة المدينة ومركز شرطة كفر ثلث ومركز شرطة كفر زيباد  وتساندهم قوة من شرطة المباحث العامة وقوة من الأجهزة الأمنية قاموا اليوم بإغلاق 3 أماكن ما بين مقاهي ونوادي كمبيوتر في مدينة قلقيليه و بلدة عزون و ذلك أثناء قيام دوريات الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية بعمل جولات في المدينة وقراها وبلداتها، وذلك لضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء الوطن و تنفيذاً لتعليمات عطوفة محافظ محافظة قلقيلية . 
وأكدت انه تم التحفظ على الأشخاص الستة  بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض حسب المادة 81 من قانون الصحة  وذلك تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم جميعا حسب الأصول

#الشرطة #قلقيلية #مقاهي #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تعلن إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا عادا الخميس من باكستان

بعد السيطرة على الفايروس.. الرئيس الصيني يوجه رسائل عاجلة لرؤساء وملوك بشأن "كورونا"

هذه العلامة قد تعني الإصابة بفيروس كورونا الجديد

غزة: لجنة التحقيق بحريق النصيرات توصي بإقالة عدد من الموظفين وتُعلن عن قرارات حازمة!!

فيديو طريف لراعي أغنام في الأردن كسر حظر التجول (شاهد)

تصريح مهم من الشرطة بغزة بشأن منع الحفلات العامة وإغلاق صالات الأفراح والأسواق!

الامم المتحدة : وصول فيروس كورونا إلى قطاع غزة قد يكون مخيفاً

الأخبار الرئيسية

الحجر

حفيد أحد المصابين بـ"كورونا" بغزة: سيدي لم يصافح أحد وبكفي تنمر وارحمونا شوية بس!!

الشرطة

الشرطة بغزة توجه رسالة مهمة إلى كافة مواطني القطاع...

اشتية يعلن : حظر التجول اعتبارا من 10 ليلا و منع التنقل بين المحافظات

توضيح مهم من سفارة فلسطين في باكستان بشأن إصابتي كورونا بغزة

ملحم: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا 4 في الضفة واثنتين في غزة