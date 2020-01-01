جامعة الأزهر بغزة: استمرار تعليق الدراسة لـ 14 يومًا اعتبارًا من اليوم

غزة / سما /

أكدت جامعة الأزهر بغزة استمرار إغلاق الجامعة المعلن عنه مسبقاً، أمام العاملين والطلبة والمراجعين لمدة 14 يوماً اعتباراً من تاريخه، حرصاً على سلامة العاملين والطلبة، بعد الكشف عن إصابتين بفيروس كورونا بالقطاع.

وأهابت إدارة الجامعة بجميع العاملين بالتزام بيوتهم، واستخدام كل وسائل الوقاية والحماية من الفيروس حفاظاً على أرواحهم ولمنع تفشي المرض في قطاع غزة لا سمح الله.



ولفتت إدارة الجامعة إلى استمرار سير المحاضرات بنظام التعليم عن بعد، من خلال تسجيل وبث المحاضرات عبر الموديول الخاص بالتعليم الالكتروني، وعلى كافة الاكاديميين التواصل مع المكلفين بإدارة التعليم الالكتروني في حال وجود أي اشكالات فنية.

كما شددت على اتباع إرشادات وتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية، وعدم الاعتماد على أي مصادر أخرى، والاعتماد على وسائل الإعلام الرسمية للجامعة ( الموقع الإلكتروني وموقع الجامعة على الفيسبوك وموقع اذاعة الجامعة ) في أي معلومات أو تعليمات تصدر عن الجامعة.

