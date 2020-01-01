اوقاف غزة تدعو الى اداء صلاة الجماعة في البيوت ووقف بيوت العزاء

غزة / سما/

دعت وزارة الاوقاف بغزة اهالي القطاع إلى أداء الصلاة جماعة مع الأهل والأبناء *في البيوت مطالبة بأيقاف بيوت العزاء* والاكتفاء بالتعزية على المقبرة.

ودعت الآباء والأمهات لاستثمار الفرصة *وتحويل البيت إلى مسجد ومدرسة*فيما ناشدت "جميع الميسورين من أبناء شعبنا *لتحقيق التكافل الاجتماعي*.

وطالبت مواطني غزة بالتضرع إلى الله عز وجل حتى يكشف البلاء ويدفع الوباء.