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اوقاف غزة تدعو الى اداء صلاة الجماعة في البيوت ووقف بيوت العزاء

الأحد 22 مارس 2020 03:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
اوقاف غزة تدعو الى اداء صلاة الجماعة في البيوت ووقف بيوت العزاء


غزة / سما/
دعت وزارة الاوقاف بغزة اهالي القطاع إلى أداء الصلاة جماعة مع الأهل والأبناء *في البيوت مطالبة بأيقاف بيوت العزاء* والاكتفاء بالتعزية على المقبرة.
ودعت  الآباء والأمهات لاستثمار الفرصة *وتحويل البيت إلى مسجد ومدرسة*فيما ناشدت "جميع الميسورين من أبناء شعبنا *لتحقيق التكافل الاجتماعي*.
وطالبت مواطني غزة  بالتضرع إلى الله عز وجل حتى يكشف البلاء ويدفع الوباء.
#اوقاف غزة #كورونا #صلاة الجماعة

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