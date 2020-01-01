خامنئي: نرفض العروض الأمريكية لمساعدتنا في مواجهة "كورونا"

طهران /سما/

وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، ظهر اليوم الأحد، المسؤولين الأميركيين بأنهم كاذبون وظالمون وتجتمع فيهم كل الصفات السيئة، مؤكداً رفض أية عروض أميركية لمساعدة بلاده على مواجهة فيروس كورونا.

واكد خامنئي، في كلمة بمناسبة العام الإيراني الجديد، في خطاب بثه التلفزيون الرمسي، أكد "أميركا أخبث عدو لطهران اليوم، لأن مسؤولي هذا البلد كاذبون ووقحون وطامعون وظالمون، وتجتمع فيهم كل الصفات السيئة".

وعلق على العروض الأميركية لمساعدة إيران على مواجهة كورونا، بالقول: "الأميركيون متهمون بصنع ونشر فيروس كورونا، ولذلك لا يمكن الوثوق بهم".

وأضاف أن واشنطن عرضت عدة مرات مساعدتنا على احتواء الفيروس، ولكن "عرضهم غريب بالنظر إلى أنهم يواجهون نقصا في سبل مكافحتهم للفيروس".

وأعرب عن ثقته في قدره بلاده على تخطي الوباء، وطالب الجميع بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن المسؤولين.

يذكر أن عدد وفيات الفيروس في البلاد، وفقا للبيانات الرسمية الإيرانية-، وصل إلى 1556، بينما بلغ عدد الإصابات المسجلة 20,610، تعافى منهم 7635 حالة.