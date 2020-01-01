الشرطة بغزة توجه رسالة مهمة إلى كافة مواطني القطاع...

غزة / سما /

أصدرت قيادة الشرطة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد، رسالة مهمة إلى كافة المواطنين في محافظات قطاع غزة، وذلك حرصاً على السلامة، وحفاظاً على أمن وسلامة المجتمع، في ظل انتشار وباء "كورونا".

وقررت القيادة في بيان لها ما يلي، وذلك في جميع محافظات قطاع غزة، اعتباراً من اليوم الأحد 22 مارس وحتى إشعار آخر.

- إغلاق جميع صالات الأفراح، والأسواق الشعبية الأسبوعية.

- منع إقامة بيوت العزاء والحفلات.

- إغلاق المقاهي وصالات المطاعم.

- تعطيل صلاة الجمعة.

وأضافت "لذا مطلوب من جميع المواطنين الالتزام بهذا القرار حرصاً على سلامة الجميع، وكل من يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".