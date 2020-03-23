ديوان الموظفين العام بغزة يصدر عدة تعليمات جديدة بخصوص الدوام

غزة / سما /

أصدر ديوان الموظفين العام بياناً صحفياً، اليوم الأحد، بشأن دوام الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، خصوصاً مع انتشار فيروس "كورونا" عالمياً واكتشاف اصابتين داخل القطاع وتم حجرهم.

وأوضح الديوان في البيان، أن دوام الموظفين يكون بما يضمن تقديم الخدمات الأساسية وبالحد الأدنى من الموظفين، ويترك لرئيس الدائرة الحكومية تقرير من يداوم منهم.

ويأتي ذلك مع توفير إجراءات السلامة للموظفين و المستفيدين من الخدمات، إضافة إلى وقف الباصات العامة للموظفين وصرف بدل مواصلات نقدي لمن يداوم.

ومن ضمن الإجراءات التي نص عليها البيان، تفعيل العمل عن بعد للموظفين وفق تقدير رئيس الدائرة الحكومي، ويعود القرار لوزارتي الصحة والداخلية بشأن طبيعة الدوام لديهما، حيث يتم العمل بالقرار بتاريخ 23/3/2020.