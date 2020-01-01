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"الاقتصاد بغزة": لدينا من المخزون السلعي ما يكفي لأسابيع قادمة

الأحد 22 مارس 2020 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الاقتصاد بغزة": لدينا من المخزون السلعي ما يكفي لأسابيع قادمة


غزة / سما /

قال وكيل وزار الاقتصاد في قطاع غزة رشدي وادي، اليوم الأحد، إنه منذ بداية الجائحة المتعلقة بفيروس "كورونا"، فقد اتخذت لجنة المتابعة الحكومية ووزارة الاقتصاد مجموعة من الإجراءات الاحترازية واللازمة لتأمين المخزون السلعي الاستراتيجي والمتعلق بالاحتياجات الضرورية والسلع الأساسية.

وأكد وادي، في تصريح صحفي، أنه قدمنا مجموعة من التسهيلات للتجار والخاصة باستيراد السلع الأساسية، مطمئنناً أهلنا بغزة أن لدينا من المخزون السلعي ما يكفي لأسابيع قادمة بما يتلاءم مع قدرات وامكانيات غزة المحاصرة منذ ١٤ عاماً، وتتابع الطواقم الميدانية حالة الأسواق أولًا بأول.

وأهاب بمواطنينا بعدم التهافت على شراء المواد زيادة على الحاجة الاعتيادية، داعياً كل من له علاقة أن يكون لنا عونًا وداعمًا لصمود غزة المحاصرة.

وعبر عن أمله من أبناء شعبنا عامة والغرف التجارية والاتحادات الصناعية والتجار والمصانع خاصة بأن يكونوا على قدر من المسؤولية والتكاتف والتعاضد وان يكونوا يداً واحدة لنتخطى هذه الجائحة والأزمة التي تعصف بنا.

#غزة #الاقتصاد الوطني #كورونا #تجار غزة #رشدي وداي

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