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قرار جديد من وزارة المواصلات بالتزامن مع تعميق حالة الطوارئ

الأحد 22 مارس 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرار جديد من وزارة المواصلات بالتزامن مع تعميق حالة الطوارئ


رام الله / سما /

أعلن وزير النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية، عاصم سالم ظهر اليوم الأحد، جملة من القرارات التي تتزامن مع تعميق حالة الطوارئ في فلسطين ووصلها لحظر التجول.

وقال سالم في بيان صادر عنه، إنه والتزاما بالمرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، واستنادا للإجراءات الحكومية المتبعة لمكافحة انتشار فايروس "كورونا"، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وللمصلحة العامة ولاحقاً للقرارات السابقة، فقد تقرر ما يلي:

1- يمنع على كافة مكاتب التكسي والمركبات العمومية نقل العمال الفلسطينيين من وإلى المستوطنات.

2- كل من يثبت قيامه بنقل العمال من المستوطنات او الى المستوطنات سيتم سحب رخصة التشغيل الخاصة بالمكتب.

3- كل سائق مركبة ( عمومي أو غير ذلك ) يثبت قيامه بنقل العمال من المستوطنات او الى المستوطنات سيتم سحب رخصة القيادة الخاصة به وحجز المركبة إدارياً.

4- كل من يخالف ما ورد أعلاه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وإتخاذ الإجراءات الرادعة بحقه.

#النقل والمواصلات #كورونا #فلسطين

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