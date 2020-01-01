رئيس الكنيست: إن تم استبدالي سيكون هناك انتخابات رابعة

القدس المحتلة / سما /

قال حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو إنه لن تكون هناك حكومة وحدة إذا تم تغيير رئيس الكنيست يولي إدلشتاين.

وأكد رئيس الكنيست أن البرلمان سيعقد غدا الإثنين جلسة لاختيار أعضاء اللجان المختلفة دون انتخاب رئيس جديد.

وأوضح إدلشتاين أن اختيار رئيس كنيست جديد في ظل عدم وجود أية إشارة تدل على تشكيل حكومة تعني الذهاب الى جولة رابعة من الانتخابات.

وأشار إلى أن قانون الكنيست يقضي بتعيين رئيس ثابت بالتوازي مع تشكيل الحكومة.

وأفادت قناة كان العبرية إلى أن المحكمة العليا ستنظر اليوم في الالتماس المطالب بتعيين رئيس جديد للكنيست، وكشفت أن حزب كحول لفان ينوي تعيين النائب مئير كوهين بدلاً من إدلشتاين بهذا المنصب.