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اتحاد المقاولين بغزة يوقف العمل بالمشاريع خشيةً من كورونا

الأحد 22 مارس 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المقاولين بغزة يوقف العمل بالمشاريع خشيةً من كورونا


غزة / سما /

 أعلن  اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الأحد، وقفا كاملا للعمل في المشاريع المتعاقد عليها بشكل فوري ودون أي مماطلة خشيةً من انتشار فيروس كورونا.

وجاء ذلك في بيان لنقيب المقاولين أسامة كحيل، عقب اجتماع طارئ عقد لبحث تطورات مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال كحيل إن القرار اتخذ بناءً على المصلحة العامة وحماية للعمال والمجتمع من مخاطر الاختلاط.

واعتبر أن فترة التوقف قوة قاهرة وما يترتب عليها بموجب القانون الفلسطيني، في إشارة لحقوق العمال والمشاريع المتعاقد عليها.

وأكد أن المقاول الذي لا يلتزم ويستمر في العمل سيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي إصابات لدى عماله وأسرهم والمجتمع الذي يتعامل معه.

#اتحاد المقاولين #غزة #مشاريع #كورونا

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