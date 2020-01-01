تطوير لقاح ضد كورونا سيستغرق سنة..والعزل الصحي ليس كافيا

غزة / سما /

قالت منظمة الصحية العالمية إن "نظرتنا لتطوير لقاح لفيروس كورونا سيستغرق سنة الأقل .

وأضاف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان اليوم الأحد إن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد.

وقال رايان في مقابلة مع برنامج آندرو مار شو على تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم".

وأضاف "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".

وأضاف أن "الفيروس لا يعرض المسنين للخطر فحسب ، بل هناك أدلة على أنه يؤثر أيضا على الشباب".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها أن عدد المصابين بفيروس كورونا عبر العالم بلغ 266 ألفا، وراح ضحيته أكثر من 11 ألف شخص.

وذكرت المنظمة، أن 32 ألف حالة إصابة جديدة بالفيروس تم تسجيلها في مختلف دول العالم خلال الساعات الـ 24 الماضية.وقال: "لا يحتاج الجميع إلى اختبار ، بل يجب عليهم البحث بنشاط عن العدوى".