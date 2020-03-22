معروف: ننتظر نتائج فحص عينات ممن خالطوا الشخصين المصابين بفيروس كورونا في غزة

غزة / سما/

أكد سلامة معروف مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد 22/3/2020، أن الحالتين التي تم اكتشاف فيروس كورونا لديهما كانت عائدتان من الخارج وكانت داخل الحجر الصحي، وقد حددت وزارة الصحة كل من خالطوهم وأخذت عينات منهم للفحص.

وطمأن معروف، المواطنين في قطاع غزة أن الحالتين المصابتين تم اكتشافهما داخل الحجر الصحي، وهو ما يضمن السيطرة على انتقال العدوى وتحديد المخالطين.

وأوضح، أنه مجرد التأكد من الحالتين وظهور نتائج الفحص أنها "إيجابية" أي أنهما مصابتان، تم اتخاذ كافة الاجراءات الصحية، وتحديد دائرة الاختلاط بهذين الشخصين، ووضعهم في الحجر الصحي وأخذ العينات الليلة الماضية، والوزارة بانتظار النتائج.

ولفت معروف، إلى أن عملية نقل العدوى تحتاج من 24-48 ساعة، مبيناً أن الحالتين عادتا مساء الخميس، أي أنه لم تتجاوز مخالطتهم للوسط في مركز الحجر أكثر من 24 ساعة.

وطمأن معروف المواطنين أنه لم تسجل أي إصابة داخلية داخل قطاع غزة.