  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معروف: ننتظر نتائج فحص عينات ممن خالطوا الشخصين المصابين بفيروس كورونا في غزة

الأحد 22 مارس 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
معروف: ننتظر نتائج فحص عينات ممن خالطوا الشخصين المصابين بفيروس كورونا في غزة


غزة / سما/

أكد سلامة معروف مسؤول المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد 22/3/2020، أن الحالتين التي تم اكتشاف فيروس كورونا لديهما كانت عائدتان من الخارج وكانت داخل الحجر الصحي، وقد حددت وزارة الصحة كل من خالطوهم وأخذت عينات منهم للفحص.

وطمأن معروف، المواطنين في قطاع غزة أن الحالتين المصابتين تم اكتشافهما داخل الحجر الصحي، وهو ما يضمن السيطرة على انتقال العدوى وتحديد المخالطين.

وأوضح، أنه مجرد التأكد من الحالتين وظهور نتائج الفحص أنها "إيجابية" أي أنهما مصابتان، تم اتخاذ كافة الاجراءات الصحية، وتحديد دائرة الاختلاط بهذين الشخصين، ووضعهم في الحجر الصحي وأخذ العينات الليلة الماضية، والوزارة بانتظار النتائج.

ولفت معروف، إلى أن عملية نقل العدوى تحتاج من 24-48 ساعة، مبيناً أن الحالتين عادتا مساء الخميس، أي أنه لم تتجاوز مخالطتهم للوسط في مركز الحجر أكثر من 24 ساعة.

وطمأن معروف المواطنين أنه لم تسجل أي إصابة داخلية داخل قطاع غزة.

#سلامة معروف #كورونا #غزة

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تعلن إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا عادا الخميس من باكستان

بعد السيطرة على الفايروس.. الرئيس الصيني يوجه رسائل عاجلة لرؤساء وملوك بشأن "كورونا"

هذه العلامة قد تعني الإصابة بفيروس كورونا الجديد

غزة: لجنة التحقيق بحريق النصيرات توصي بإقالة عدد من الموظفين وتُعلن عن قرارات حازمة!!

فيديو طريف لراعي أغنام في الأردن كسر حظر التجول (شاهد)

تصريح مهم من الشرطة بغزة بشأن منع الحفلات العامة وإغلاق صالات الأفراح والأسواق!

تعرف على اكثر الفئات إصابة بفيروس كورونا في إسرائيل؟

الأخبار الرئيسية

اشتية يعلن : حظر التجول اعتبارا من 10 ليلا و منع التنقل بين المحافظات

توضيح مهم من سفارة فلسطين في باكستان بشأن إصابتي كورونا بغزة

ملحم: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا 4 في الضفة واثنتين في غزة

k

الامم المتحدة : وصول فيروس كورونا إلى قطاع غزة قد يكون مخيفاً

p

بدء سريان حظر تجوال شامل في "إسرائيل"