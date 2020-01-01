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الشرطة البريطانية تضبط "صيدا ثمينا" مسروقا من ورق التواليت

الأحد 22 مارس 2020 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة البريطانية تضبط "صيدا ثمينا" مسروقا من ورق التواليت


وكالات / سما /

عثرت الشرطة البريطانية على كمية من ورق التواليت، ومنتجات غسل الأيدي، في سيارة مسروقة، وذلك في ظل نقص شديد في هذه المنتجات، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال، في وقت متأخر الجمعة، ووجهت لهم تهمة نهب العشرات من عبوات ورق التواليت ومطهر الأيدي، وهي سلع أصبحت صعبة المنال، مع تهافت البريطانيين على تخزينها.

كما وجهت للصوص أيضا تهمة سرقة سيارة.

وقالت مجموعة دعم عمليات الشرطة في مقاطعة إسكس شمال شرقي لندن، على تويتر: "يشعر ضباط الشرطة دائما بسرور بالغ عند ضبط أي لصوص...لكننا لم نتوقع قط أن نجد هذا الصيد الثمين المسروق".

وأصبح ورق التواليت، بشكل غير متوقع، المنتج الرئيس الذي يسعى الناس لتخزينه بسبب القلق من أن يؤدي انتشار فيروس كورونا إلى نقص المعروض منه.

#الشرطة البريطانية #ورق التواليت

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