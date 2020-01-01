شاهد.. عمر العبد اللات يطرح أغنية الأم المصرية

وكالات / سما /

تحت عنوان "الام المصرية"، وتزامنًا مع الاحتفال بعيد الأم، أطلق صوت العروبة الفنان الأردني عمر العبد اللات أغنية مخصصة للأم المصرية حاملًا بين طياتها جميع معاني المحبة والوفاء للأم المصرية، مستذكرًا فيها صفاتها وقوتها وصبرها وعزيمتها.

وقام بتلحين العمل عمر العبداللات نفسه، بعد أن كتب كلماته الشاعر المصري مصطفى حسن، وقام بتوزيعها موسيقيًا الموزع الموسيقي عمر صباغ، وقام بهندسة الصوت المهندس إيهاب نبيل، وهي من إنتاج الفنان عمر العبداللات إهداءًا منه للام المصرية ولمصر كمحبه ووفاء.

وبدأ عرض الفيديو كليب أغنية "الأم المصرية" في عدد كبير من القنوات الفضائية المصرية، ومن خلال القناة الرسمية لصوت الأردن عمر العبداللات في موقع "اليوتيوب"، بالإضافة الى الإذاعات المصرية، مؤكدًا حرصه بكل حماس أن تصل الأغنية الى كل بيت في جمهورية مصر العربية.

يذكر أن العبداللات قدم مسبقًا أغنية للجيش المصري بعنوان "يحكى أن"، والتي لاقت نجاحًا وإنتشارًا كبيرًا في مصر.