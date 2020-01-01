رام الله: اطلاق حملة "قادر إذاً بادر" لدعم 1500 اسرة فقيرة

رام الله / سما /

اطلقت جمعية إنعاش الأسرة، ووزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاحد، حملة "قادر إذاً بادر"، لدعم 1500 اسرة فقيرة ومساندتها في مجابهة الاعباء الكبيرة، التي ألقى بها الوباء المستجد على كاهلها.

وقال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن مبادرة "قادر إذاً بادر"، هي مساهمة هامة ومبادرة مشكورة، في ظل زيادة الاعباء على الاسر الفقيرة والمهمشة، ووجه دعوة لابناء شعبنا الى الالتفاف حول المبادرة وتقديم الدعم لها.

ودعا كافة المؤسسات التي تعمل بالحقل الاجتماعي لاطلاق المبادرات الداعمة والهادفة، التي تساهم في التخفيف عن كاهل الاسر الفقيرة والفئات الاجتماعية الاكثر تضررا.

من جانبها، اطلقت رئيسة مجلس إدارة جمعية إنعاش الاسرة رسمية المسروجي، نداء لتلبية الواجب الوطني لدعم الحملة، واعلاء قيم التضامن والتعاضد، ومساهمة في الجهود الوطنية الهادفة لدعم شعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة، التي زادها وباء فيروس كورونا سوءاً وأضاف أعباء جديدة اثرت على شعبنا بشكل عام وعلى الاسىر المستورة ذات الوضع الاقتصادي الصعب اصلا.

وقالت: إن حملة "قادر إذا بادر" تهدف لدعم 1500 اسرة فلسطينية ذات وضع اقتصادي صعب جدا لمساندتها في مجابهة الاعباء الكبيرة، من خلال تلقي التبرعات في حسابات الجمعية البنكية، لتقوم الجمعية بتحويل تلك المساعدات المالية للعائلات المسجلة في قوائم جمعية انعاش الاسرة عبر حسابات بنكية خاصة بتلك الاسر في مختلف محافظات الوطن خلال 48 ساعة من تلقي التبرعات .

من جهته، أوضح المدير العام للجمعية محمد خالد ان الجمعية ستتلقى التبرعات على الحسابات التالية: (البنك الإسلامي الفلسطيني 1700115، بنك فلسطين 750880).