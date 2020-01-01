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إغلاق جميع المتاحف والمواقع الأثرية المصرية لمواجهة "كورونا"

الأحد 22 مارس 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق جميع المتاحف والمواقع الأثرية المصرية لمواجهة "كورونا"


وكالات / سما /

أعلن الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار في مصر مصطفي وزيري أمس السبت غلق جميع المتاحف و المواقع الاثرية في جميع انحاء البلاد ابتداء من صباح بعد غد الاثنين و حتي نهاية الشهر الجاري .

وقالت وزارة السياحة والآثار ، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم ، إن ذلك يأتي في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي للتعقيم و التطهير وتطبيق إجراءات السلامة و الوقاية التعاون مع وزارة الصحة و السكان ووفقا للمعايير العالمية.

ولفتت إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم ايضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمناطق لطرق الوقاية و الحماية من الفيروس.

#المتاحف #كورونا #مصر #المواقع الأثرية

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