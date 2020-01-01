غزة: رقم مجاني للإبلاغ عن مروجي الإشاعات

غزة / سما /

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن تخصيص الرقم المجاني (109)، للإبلاغ عن مروجي الإشاعات ومثيري البلبلة.

وقالت الوزارة في رسالة للمواطنين بغزة "لا تتردد في الاتصال بالرقم الوطني المجاني للعمليات المركزية بوزارة الداخلية (109)، ومعًا لتحصين جبهتنا الداخلية".

من جهته دعا سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، المواطنين في القطاع لضبط النفس وتغليب روح المسؤولية.

وحذر معروف في منشور على فيسبوك من خطر تداول الإشاعات داعيًا المواطنين ووسائل الإعلام لضرورة الاعتماد عما يصدر من وزارة الصحة وعدم الالتفات لما يروج من إشاعات حفاظًا على استقرار المجتمع.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن فجرًا عن تسجيل أول حالتين للإصابة بفيروس كورونا لعائدين من باكستان.