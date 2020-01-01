خدمات البريج يحصد المركز الثالث في دوري اليد بصغاره

غزة / سما /

حصد فريق خدمات البريج المركز الثالث في دوري جوا لكرة اليد، عقب تغلبه على جمعية الصلاح (34/42)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الشهيد سعد صايل غرب غزة، في ختام مباريات دوري "البلاي أوف" للبطولة.

دخل فريق جمعية الصلاح اللقاء بفريقه المتكامل في ظل حضور البريج بلاعبيه الناشئين، بعدما فقد فرصة الحفاظ على لقب البطولة للعام الثالث على التوالي، ظن الجميع أن لاعبي البريج سيكونون صيداً ثميناً لجمعية الصلاح، إلا أن الأمر جاء معاكساً بعدما ظهر ناشئي البريج بمستوى مميز وأكثر من رائع بقيادة نجم الفريق الأول محمود شعلان، فنجح لاعبي البريج في السيطرة على معظم مجريات الشوط الأول وتقدموا بالنتيجة طوال الشوط، وسط تراجع كبير في أداء لاعبي الخبرة في الصلاح، الذين استسلموا لأداء الناشئين في البريج، لينجحوا في إنهاء الشوط الأول لمصلحتهم بنتيجة 19/22.

في الشوط الثاني حاول لاعبي الصلاح العودة للقاء، من خلال الدفع بعد من اللاعبين المميزين، لمحاولة قلب نتيجة المباراة، إلا أن ناشئي البريج استمروا في التألق وسيطروا مجدداً على مجريات اللقاء، من خلال اعتمادهم على الدفاع المتقدم، والهجمات العكسية المضادة التي أرهقت شبكة الصلاح، بعدما وصل الفارق في هذا الشوط إلى 9 أهداف، مع محاولات من الصلاح لتذليل الفارق الذي وصل مع نهاية الشوط الثاني إلى 8 أهداف، بعدما أنهى البريج الشوط لصالحه بنتيجة 15/20.

أدار اللقاء تحكيمياً: للساحة محمد جابر وأنيس إسماعيل، مسجل مجدي حرب، ميقاتي أحمد بدوان.