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تأجيل منافسات دور الثمانية لكأس غزة

الأحد 22 مارس 2020 01:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
تأجيل منافسات دور الثمانية لكأس غزة


غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن تأجيل منافسات دور الثمانية من كأس قطاع غزة, خوفا من انتشار فيروس "كورونا".

وأكد اتحاد القدم, تأجيل لقاءات دور الثمانية مدة أسبوعين, بناء على قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة, بخصوص المنافسات الرياضية الجماعية.

وكان من المفترض انطلاق الدور ربع النهائي من كأس غزة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين, قبل أن يقرر اتحاد القدم تأجيله كاملا.

يشار إلى أنه وصلت لهذا الدور ثمانية أندية وهم شباب رفح, واتحاد خانيونس, واتحاد الشجاعية, والصداقة, وشباب خانيونس, ونماء, وغزة الرياضي, والهلال.

#الاتحاد الفلسطيني #كأس قطاع غزة #كورونا

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