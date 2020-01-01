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مدير فني لم يخسر طوال مرحلة الإياب

الأحد 22 مارس 2020 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير فني لم يخسر طوال مرحلة الإياب


غزة / سما /

أنهى فريق أهلي النصيرات منافسات دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" هذا الموسم, في المركز الثاني.

ورغم عدم نجاح الفريق بخطف بطاقة الصعود للدرجة الأولى, نظرا لاحتلاله الوصافة برصيد 36 نقطة, بفارق نقطتين خلف شباب الزوايدة "البطل", إلا أنه دوّن رقما مميزا لم يحققه أحد في مختلف الدرجات هذا الموسم سوى المجمع الإسلامي.

ويعدّ أهلي النصيرات, الذي دربّه أحمد أبو سعيفان, الفريق الوحيد بجانب المجمع الإسلامي هذا الموسم الذي لم يخسر طوال مرحلة الإياب, بعدما حقق 6 انتصارات, وتعادلين في الدوري.

يشار إلى أن أهلي النصيرات ينوي المحافظة على بعض لاعبي التعزيز للموسم المقبل, في إطار عزمه على الصعود مجددا للأولى.

#أهلي النصيرات #أحمد أبو سعيفان

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