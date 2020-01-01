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برشلونة يثق في حسم صفقة لاوتارو مارتينيز

الأحد 22 مارس 2020 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يثق في حسم صفقة لاوتارو مارتينيز


وكالات / سما /

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن نادي برشلونة الإسباني، يثق في حسم صفقة الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي.

وارتبط المهاجم الأرجنتيني بالانضمام إلى صفوف البرسا، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تعويض الرحيل المحتمل للدولي الأوروجوياني لويس سواريز، مهاجم البلوجرانا.

وأفادت صحيفة “ميرور” البريطانية أن برشلونة على استعداد لدفع 102.5 مليون جنيه إسترليني لإنتر ميلان، من أجل التعاقد مع لاوتارو، حيث كان يتتبع اللاعب منذ تواجده في نادي راسينج الأرجنتيني.

وشددت الصحيفة البريطانية على أن النادي الكتالوني يثق في حسم صفقة مارتينيز، على الرغم من وجود اهتمام من مانشستر سيتي، مان يونايتد بضم اللاعب.

ويرغب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في ضم مهاجم في الميركاتو الصيفي، لكي يكون بديلًا لسيرخيو أجويرو، بينما يريد النرويجي أولي سولشاير، مدرب الشياطين الحمر في تدعيم هجوم فريقه.

جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا شارك في 31 مباراة منذ بداية الموسم الحالي في كل البطولات مع الأفاعي، وأحرز 16 هدفًا وصنع أربعة آخرين.

#برشلونة #لاوتارو مارتينيز

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