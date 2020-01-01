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التأجيل فترة أطول.. "كورونا" يدمر الدوري الإيطالي

الأحد 22 مارس 2020 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
التأجيل فترة أطول.. "كورونا" يدمر الدوري الإيطالي


وكالات / سما /

بات الدوري الإيطالي مهددا بالتوقف فترة أطول من المتوقع، مع تزايد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الوقت الراهن.

وارتفع عدد الحالات المصابة بالوباء العالمي داخل إيطاليا إلى 793 حالة, خلال آخر 24 ساعة فقط، ليصل الفيروس إلى ذروته في البلاد.

وبحسب صحيفة "La Repubblica" الإيطالية، فإن هناك مناقشات قائمة بين رؤساء أندية "الكالتشيو" حول إمكانية استمرار تجميد النشاط حتى يونيو المقبل.

وشددت"La Repubblica"  على إمكانية خوض باقي المباريات المتبقية من المسابقة على مدار شهر يوليو المقبل، حال توقف الدوري في الأشهر المقبلة.

كما سيتسبب ذلك في أزمة كبيرة بالنسبة للأندية، التي يتواجد بها لاعبون ستنتهي عقودهم بنهاية يونيو المقبل، وهو ما قد يضع البعض في أزمة حقيقية حال استئناف النشاط واستمراره لما بعد ذلك.

وتعدّ إيطاليا البلد الأكثر تضررا في أوروبا من اجتياح "كورونا"، بعدما سجلت إصابات تجاوزت 47 ألف حالة إيجابية، من بينها ما يزيد عن 4 آلاف من الوفيات.

يشار إلى أن "كورونا" امتدت آثاره للاعبي كرة القدم، بعدما تعرض بعض نجوم "الكالتشيو" للإصابة، آخرهم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس, وباولو مالديني أسطورة ميلان.

#الدوري الإيطالي

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