إصابة مروان فيلايني لاعب مانشستر يونايتد السابق بفيروس كورونا

وكالات / سما /

نأكد إصابة البلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق والمحترف حالياً في الدوري الصيني مع فريق شاندونج لونينج، بفيروس كورونا. لينضم لقائمة الرياضيين المصابيين بالوباء الأخطر على الساحة العالمية.

وأكدت إدارة الصحة المحلية هناك بأن العينة التي سحبت من فيلايني تم ثبوت إيجابية إصابته بالفيروس في مقاطعة جينان الصينية.

ويعتبر فيلايني البالغ من العمر 32 عاماً، أول لاعبي الدوري الصيني الذي يتأكد إصابته بفيروس كورونا حتى الآن في المسابقة، التي تم تعليقها إلى أجل غير مسمى مثل بقية الدوريات الكبرى.

وعلى الرغم من ظهور فيروس كورونا في الصين وانتشاره بعدها في بقية دول العالم، فقد أكدت التقارير الواردة من هناك إلى انخفاض عدد الحالات خلال الشهر الماضي وزادت نسبة التعافي بشكل ملحوظ، بالتزامن مع تدهور العديد من الدول الأخرى.

وانتقل فيلايني إلى الدوري الصيني في 2019، وأثبت نجاحه في موسمه الأول مع شاندونج لونينج بتسجيل 13 هدفاً في جميع المسابقات.