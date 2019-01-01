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رد فعل قادة برشلونة على تخفيض رواتبهم بسبب أزمة كورونا

الأحد 22 مارس 2020 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
رد فعل قادة برشلونة على تخفيض رواتبهم بسبب أزمة كورونا


وكالات / سما /

تحدث جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مع قادة الفريق الأول لكرة القدم، عن الأزمة الاقتصادية الذي يمر بها النادي بسبب فيروس كورونا، وطلب منهم تخفيض رواتبهم.

وأراد بارتوميو الوصول إلى حل من جانب اللاعبين، في محاولة للحد من المشكلة الاقتصادية القوية التي يعاني منها النادي بسبب توقف جميع الأنشطة الرياضية، كما يحدث لبقية الأندية والمسابقات والشركات في العالم كله، لانتشار فيروس كورونا.

وتمثل أجور الفريق الأول لكرة القدم 53% من الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2019/2020، بمجموع رواتب 552 مليون يورو.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو الإسبانية”، أنه بعد نهاية الاجتماع الالكتروني الذي عقده مجلس إدارة برشلونة يوم الجمعة المقبل، أبلغ بارتوميو عن تفاصيل المحادثة لكبار الفريق.

ولم يمانع قادة برشلونة الأربعة؛ ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو. عن تخفيض مكافآتهم خلال أسابيع أو أشهر فترة الراحة، بعدما كشف بارتوميو عن نقص الدخل الذي سيمنع مبلغ كبير للغاية من دخول الميزانية.

وتواصل النادي مع لاعبيه لاطلاعهم على أي تأثيرات محتملة. خاصة مع عدم وجود وقت محدد لاستئناف المسابقة حتى الآن.

#برشلونة #رواتب #كورونا

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