نابلس: القبض على شخصين مشتبه بهما بسرقة محل

نابلس / سما /

قبضت الشرطة بإسناد من الدورية المشتركة على شخصين مشتبه بهما بسرقة سوبر ماركت في بلدة حواره جنوب نابلس .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن صاحب المحل، تقدم بشكوى للشرطة حول قيام مجهولين بالدخول إلى مخازن السوبر ماركت الخاص به، وسرقة 12 كيس مسحوق غسيل و9 شاشات LCD وعلى الفور باشرت المباحث العامة في الشرطة، إجراءات البحث والتحري.

وقد تم حصر الاشتباه بشخصين وإحضارهما إلى مديرية الشرطة وبسماع أقوالهما اعترفا بعملية السرقة، وأضافت الشرطة أنها ضبطت المسروقات والمركبة التي استخدمت بعملية السرقة.

واكدت انه سيتم إحالة المشتبه بهما والمضبوطات الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول .