  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نابلس: القبض على شخصين مشتبه بهما بسرقة محل

الأحد 22 مارس 2020 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

قبضت الشرطة بإسناد من الدورية المشتركة على شخصين مشتبه بهما بسرقة سوبر ماركت في بلدة حواره جنوب نابلس .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن صاحب المحل، تقدم بشكوى للشرطة حول قيام مجهولين بالدخول إلى مخازن السوبر ماركت الخاص به، وسرقة 12 كيس مسحوق غسيل و9 شاشات LCD وعلى الفور باشرت المباحث العامة في الشرطة، إجراءات البحث والتحري.

وقد تم حصر الاشتباه بشخصين وإحضارهما إلى مديرية الشرطة وبسماع أقوالهما اعترفا بعملية السرقة، وأضافت الشرطة أنها ضبطت المسروقات والمركبة التي استخدمت بعملية السرقة.

واكدت انه سيتم إحالة المشتبه بهما والمضبوطات الى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما حسب الأصول .

#سرقة #الشرطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

الصحة بغزة تعلن إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا عادا الخميس من باكستان

بعد السيطرة على الفايروس.. الرئيس الصيني يوجه رسائل عاجلة لرؤساء وملوك بشأن "كورونا"

اسماعيل هنية يوجه رسالة هامة الى الشعب الفلسطيني.. اليك مضمونها

هذه العلامة قد تعني الإصابة بفيروس كورونا الجديد

غزة: لجنة التحقيق بحريق النصيرات توصي بإقالة عدد من الموظفين وتُعلن عن قرارات حازمة!!

فيديو طريف لراعي أغنام في الأردن كسر حظر التجول (شاهد)

تصريح مهم من الشرطة بغزة بشأن منع الحفلات العامة وإغلاق صالات الأفراح والأسواق!

الأخبار الرئيسية

توضيح مهم من سفارة فلسطين في باكستان بشأن إصابتي كورونا بغزة

ملحم: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا 4 في الضفة واثنتين في غزة

k

الامم المتحدة : وصول فيروس كورونا إلى قطاع غزة قد يكون مخيفاً

p

بدء سريان حظر تجوال شامل في "إسرائيل"

الاحتلال يقرر إغلاق جميع المعابر مع الضفة وغزة ابتداءً من صباح اليوم الأحد