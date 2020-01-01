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توضيح مهم من سفارة فلسطين في باكستان بشأن إصابتي كورونا بغزة

الأحد 22 مارس 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
توضيح مهم من سفارة فلسطين في باكستان بشأن إصابتي كورونا بغزة


غزة / سما /

أصدر السفير الفلسطيني لدى باكستان، أحمد ربعي، اليوم الأحد توضحيًا حول إصابة مواطنين من غزة بفيروس كورونا المستجد، واللذين قدما من باكستان قبل أيام.

وقال السفير "ربعي": "إن الشخصين المصابين من غزة هما من جماعة الدعوة والتبليغ حضرا مؤتمرا في مقرهم الدائم في مدينة رايون بالقرب من لاهور، خلال الفترة من 11 لـ 15 مارس/ آذار الجاري".

وأشار إلى أن عدد الحضور في المؤتمر يُقدر بعشرات الآلاف من مختلف دول العالم، قائلًا: "السلطات الباكستانية حذرت من عقد المؤتمرات، وأمرت بإغلاق الجامعات والمعاهد إلا أن رجال الدعوة أصروا على عقد مؤتمرهم".

وبيّن السفير الفلسطيني، أن المصابين الفلسطينيين الثلاثة، (أحدهم من سلفيت واثنين من غزة)، لم يُقابلوا أحدًا من أفراد الجالية أو طلبة فلسطين في باكستان، مؤكدًا أن أفراد الجالية بصحة جيدة.

وتابع: "إن المصابين في غزة قد تم حجرهم مع عدد من الطلاب وآخرين في رفح و مصر وما زالوا إلى هذه اللحظة".

أعلنت  وزارة الصحة بغزة، الليلة عن إصابة مواطنين اثنين عائدين من باكستان، للقطاع، مؤكدةً  أن الحالتين كانتا في الحجر الصحي بمستشفى رفح الميداني، ولم تدخلا قطاع غزة.

#فيروس كورونا #اصابات #غزة #باكستان

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