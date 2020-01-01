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لا أحد يعلم إلى أين ستصل الأمور

نتنياهو: فيروس كورونا قد يتسبب بوفاة عشرات الآلاف في إسرائيل

الأحد 22 مارس 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: فيروس كورونا قد يتسبب بوفاة عشرات الآلاف في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، السبت، إن الإصابات بفيروس كورونا في بلاده “قد تؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف”.
وأضاف نتنياهو، في حديث لقناة “12” الإسرائيلية الخاصة: “لا أحد يعلم إلى أين ستصل الأمور”.
ولفت إلى أن “وزارة الصحة قد تجري خلال الفترة المقبلة 20 ألف فحص يوميا” للفيروس.
واعتبر نتنياهو، أن إسرائيل في “وضع أفضل” من دول أخرى، لأنها قررت إغلاق الحدود.
وأوضح أن نسبة الوفاة بين مصابي كورونا في إسرائيل، قد تراوح من 2 ـ 4 بالمئة خلال الفترة المقبلة.
وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 954، بعد تشخيص 178 حالة جديدة، فيما تم تسجيل وفاة واحدة بالوباء، الجمعة.
وحتى مساء السبت، أصاب كورونا نحو 300 ألف حول العالم، توفي منهم قرابة 13 ألفا، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

#كورونا #اسرائيل #نتنياهو

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