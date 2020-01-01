كم يعيش فيروس كورونا في الهواء وعلى الأسطح ؟

وكالات

أظهرت دراسة، نشرت الثلاثاء الماضي، أن فيروس كورونا لديه القدرة على أن يعيش لساعات خارج جسم الإنسان على أسطح مختلفة أو حتى في الهواء.

ووجد معدو، الدراسة التي نشرت في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسن" وأجراها علماء من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية وجامعتي كاليفورنيا في لوس أنغلوس وبرينستو، أن الفيروس المسبب للمرض يتمتع بقابلية البقاء في الهواء، بحسب وكالة "فرانس برس".



ويعني هذا الأمر أن مدى انتشار الوباء مرتبط بكونه ينتقل بسهولة أكبر من حامل المرض لا تظهر عليه أعراض إلى شخص آخر.

3 ساعات أم ثوان؟

استخدم الباحثون البخاخات لنشر الفيروس في الهواء، واكتشفوا من خلال هذه التقنية أن آثارا للفيروس على شكل هباء، أي جزيئات معلقة في الهواء، بقيت في الأجواء لمدة ثلاث ساعات.

الدراسة، الممولة من الحكومة الأمريكية واجهت بعض الانتقادات، إذ يرى الخبراء أن استخدام البخاخات لا يُحاكي سعال المريض بشكل فعال ، فضلا عن أنه يزيد خطر تلوث الجو بشكل مفتعل.

وينتقل الفيروس، الذي قتل حتى الآن أكثر من 11 ألف شخص، بشكل رئيسي عن طريق قطرات صغيرة يخرجها المرضى عند السعال أو العطس، وفي هذه الحال يكون قابلا للحياة لبضع ثوان فقط.

الأسطح البلاستيكية أو الفولاذ

وأظهرت التجارب التي قام بها الباحثون أنه يمكن رصد فيروس كورونا لمدة تصل من يومين إلى ثلاثة أيام على الأسطح البلاستيكية أو الفولاذ المقاوم للصدأ، وما يصل إلى 24 ساعة على الورق المقوى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء أمس السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 266 ألفا ووفاة أكثر من 11 ألفا.

ووفقا لأحدث بيانات منظمة الصحة العالمية، اليوم وحتى الساعة 23:59 بتوقيت وسط أوروبا، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 266073 شخصا حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت، في 11 آذار/مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.