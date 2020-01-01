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جامعة فلسطينية تعمل على تطوير جهاز تنفس لعلاج مصابي كورونا

الأحد 22 مارس 2020 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة فلسطينية تعمل على تطوير جهاز تنفس لعلاج مصابي كورونا


القدس المحتلة / سما /

تعمل جامعة القدس الفلسطينية على تطوير نموذج لجهاز تنفس، يمكن أن يُستخدم في حالات الطوارئ لعلاج مصابي فيروس كورونا.

جاء الإعلان، السبت، في مؤتمر صحفي عقده محافظ مدينة القدس عدنان غيث، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء "وفا".

وقال نائب رئيس جامعة القدس للاتصال والتنمية، ليث عرفة، للوكالة: "إن مساعي تطوير هذا الجهاز تندرج ضمن مجهود البحث العلمي الموجه لخدمة المجتمع، وإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجهنا في فلسطين، وأهمها حاليًا نقص أجهزة التنفس في وحدات العناية المكثفة بالمستشفيات، والحاجة الملحة لها على ضوء انتشار فيروس كورونا".

وحتى مساء السبت، أصاب كورونا نحو 290 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 11 ألفا و950، أغلبهم في إيطاليا والصين وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها الصلوات الجماعية.

#فيروس كورونا #جامعة القدس

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