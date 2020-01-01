ملحم: تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا 4 في الضفة واثنتين في غزة

غزة / سما /

قال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه تم تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، 4 منها في المحافظات الشمالية، واثنتين في المحافظات الجنوبية، ما يرفع العدد إلى 59 إصابة ثماثلت 17 منها للشفاء.

وأوضح ملحم في مؤتمر صحفي اليوم الاحد، أن المصابين من غزة، هي لرجلي دعوة قادمان من باكستان، وكانا تحت الرقابة الصحية، وأعلن اليوم عن اصابتهما.

وأشار إلى أن اصابات الضفة الاربع، سجلت احداها في مدينة رام الله لشاب خالط مصابا، واثنتين في قرية شقبا لإمرأة وابنتها (8 سنوات) خالطتا سيدة اعلن عن اصابتها بالفيروس في شقبا امس السبت، والاصابة الرابعة سجلت في قلنديا لمواطن ستيني، نقلت اليه الاصابة من زوجته المصابة بالفيروس، والتي كانت ترقد في احدى المستشفيات الاسرائيلية.