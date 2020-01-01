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اشتية يترأس اليوم اجتماعا للجنة الطورائ ويعلن تدابير مشددة

الأحد 22 مارس 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يترأس اليوم اجتماعا للجنة الطورائ ويعلن تدابير مشددة


رام الله / سما /

يترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، إن الاجتماع سيعقد في تمام الساعة 11، وإن رئيس الوزراء سيعلن عقب الاجتماع اجراءات وتدابير احترازية جديدة مشددة، تصب في مصلحة أبناء شعبنا والحفاظ على سلامتهم ومنع تفشي فيروس كورونا.

وكان ملحم، قد أعلن مساء أمس السبت، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة عشرينية من قرية شقبا غرب مدينة رام الله، قادمة من تركيا، ما رفع عدد الاصابات في فلسطين إلى 53 حالة، تماثلت 17 منها للشفاء.

#محمد اشتية #فيروس كورونا #ابراهيم ملحم #الحكومة

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