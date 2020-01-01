المجدلاوى يطالب منظمة العفو الدولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى

غزة / سما /

طالب وكيل مساعد رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية الأستاذ بسام المجدلاوى منظمة العفو الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية تحسباَ من العدوى بسبب انتشار الفيروس في اسرائيل ، ولوجود المئات من الأسرى المرضى بأمراض مزمنة وعشرات من كبار السن .

وشدد المجدلاوى على أهمية المطالبة الموحدة للعالم من طرف منظمة العفو الدولية ، حيث أنها طالبت عدد من الدول للافراج عن المعتقلين السياسيين في العالم بسبب مخاوف موثقة من اكتظاظ السجون وسوء العناية والرعاية الصحية ، في حين أنها لم تطالب دولة الاحتلال بالافراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون نفس المعاناة وأكثر في السجون الاسرائيلية .