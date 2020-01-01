إدلشتاين: الكنيست سيختار لجانه غدًا ولن يختار رئيسًا جديدًا

القدس المحتلة / سما /

قال بولي إدلشتاين رئيس الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن الكنيست سيختار لجان العمل الجديدة، ولكنه لن يلجأ لاستبداله برئيس آخر.

واعتبر إدلشتاين - كما نقلت عنه قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية - اختيار رئيس رئيس كنيست جديد في ظل عدم وجود أية إشارة تدل على تشكيل حكومة تعني الذهاب إلى جولة رابعة من الانتخابات.

وأشار إلى أن قانون الكنيست يقضي بتعيين رئيس ثابت بالتوازي مع تشكيل الحكومة.

وتنظر المحكمة العليا اليوم في التماس يطالب بتعيين رئيس جديد للكنيست.

ويسعى حزب أزرق - أبيض إلى تعيين النائب عنه مئير كوهين في هذا المنصب.

وكان إدلشتاين قرر الأسبوع الماضي إغلاق الكنيست حتى يوم غد الاثنين وذلك بحجة خطر كورونا وإمكانية انتشاره بين أعضائه، وسط اتهامات له من قبل أحزاب معارضة بالعمل وفق أجندة خاصة بالليكود بهدف شل الكنيست.