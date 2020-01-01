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هنية يهاتف ظريف ويعبّر عن تضامنه مع الشعب الإيراني

الأحد 22 مارس 2020 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف ظريف ويعبّر عن تضامنه مع الشعب الإيراني


غزة / سما /

أجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مساء أمس السبت، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، عبّر فيه عن التضامن مع الشعب الإيراني في مكافحة فيروس كورونا.

وأكد هنية خلال الاتصال الهاتفي، أن العقوبات الأميركية ضد الشعب الإيراني ظالمة ويجب رفعها، كما قدم التعازي للقيادة في وفاة حسين شيخ الإسلام وفيمن توفي من أعضاء مجلس الشورى ومن عموم الشعب الإيراني.

ودعا إلى ضرورة توفير مقومات لمواجهة الفيروس للشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده سواء في فلسطين أو في الشتات ومخيمات اللجوء أيضًا.

في المقابل ثمّن وزير الخارجية الإيراني مبادرة هنية، وعبّر عن شكره للتضامن، مؤكدًا على ثبات موقف إيران في وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وكذلك دعمها الاستراتيجي للمقاومة.

كما شدد بدوره على وجوب إنهاء الحصار على قطاع غزة وتحرير الأسرى الفلسطينيين خاصة في ظل انتشار "كورونا".

#هنية #ظريف #ايران #فيروس كورونا

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