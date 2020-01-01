بدء سريان حظر تجوال شامل في "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن تدخل الإجراءات الحكومية الإسرائيلية الجديدة لمكافحة انتشار فيروس كورونا حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الثامنة من صباح اليوم.

ووفقاً للإجراءات الجديدة فستغلق كافة المعابر التي تربط الضفة الغربية وقطاع غزة مع فلسطين المحتلة على مدار أسبوع، كما تشمل الإجراءات الجديدة حظر التجوال خارج المنازل إلا في حالات حددتها الإجراءات ومن بينها الخروج للعلاج أو للتزود بالمواد الغذائية أو للرياضة.

وتنص الإجراءات الجديدة على إغلاق المجمعات التجارية المغلقة والإبقاء على الأسواق المفتوحة والمحال التي تبيع المواد الغذائية بالإضافة للصيدليات، كما تقلص الإجراءات موظفي القطاع العام والخاص إلى 30% فقط وتحصر الدوام على الوظائف الحيوية فقط.

كما تحظر التعليمات التجمهر أو التجمع داخل المحال التجارية والابتعاد مسافة مترين عن الآخر عدا القاطنين بنفس المنزل.

وتأتي الإجراءات الجديدة في ظل الارتفاع المتسارع في أعداد المصابين بالفيروس حيث وصل العدد الليلة الماضية الى 883 مصاب، حيث ارتفع العدد يوم أمس بواقع 178 مصاب جديد، وصفت حالة 15 منهم بالخطيرة، و19 متوسطة، بينما وصفت إصابة 812 بالخفيفة، في حين تماثل 36 مريض للشفاء.

كما يأتي ذلك مع تسجيل أول حالة وفاة بالمرض أمس بوفاة عجوز يبلغ ال 88 حيث توفي في مستشفى "شعاري تسيدك" في القدس.

وعلى صعيد جيش الاحتلال فقد أعلن ارتفاع عدد المصابين في صفوفه إلى 12 مصابا، وجرى إدخال 6012 جنديا للحجر الصحي نتيجة لذلك، كما تم الطلب من وزير المواصلات بتسلال سموتريتش بالتزام الحجر الصحي بعد لقائه مع مصابة بالفيروس.

بينما نقل عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قوله إن الإهمال واللامبالاة ستوصلان "إسرائيل" إلى فقدان الألوف نتيجة الفيروس، داعياً الإسرائيليين إلى اخذ العبرة من الأوضاع في إيطاليا والتزام المنازل.

وفيما يتعلق بالإصابات في مستوطنات الضفة الغربية فقد ارتفع عدد المصابين الى أكثر من 20 مصاب في بؤرتين مركزيتين وهي مستوطنة "عيناف" شرقي طولكرم والتي تم تسجيل إصابة 8 مستوطنين فيها وإدخال المئات في الحجر الصحي.

أما البؤرة الثانية فهي مستوطنة "إفرات" داخل تجمع "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم حيث تم اكتشاف إصابة 14 مستوطن بالفيروس بعد اشتراكهم في حفل في المستوطنة مؤخراً كما طلب من العشرات الدخول في الحجر الصحي.