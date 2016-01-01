إغلاق متحف فلسطين بسبب فيروس كورونا

رام الله / سما /

أعلن متحف فلسطين الرسمي في الضفة الغربية لأول مرة، إغلاق أبوابه ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت مدير عام المتحف عادلة العايدي إن إغلاق المتحف أمام الزوار جاء حفاظًا على صحة الجمهور في إطار الإجراءات الوقائية العالمية لمواجهة فيروس كورونا.

وكبديل عن إغلاق المتحف، أعلنت العايدي عن إطلاق حملة (متحفك في بيتك: في الظروف الاستثنائية، فلسطين مستمرة)، بهدف تقديم محتوى يخاطب عدة فئات عمرية عبر منصات التواصل الاجتماعي وقناة اليوتيوب.

يشار إلى أن متحف فلسطين تم افتتاحه في مايو عام 2016 في رام الله ، حيث صممت شركة معمارية صينية - إيرلندية مبنى المتحف استنادًا إلى مبدأ البناء التقليدي المنتشر في الضفة الغربية.

وبحسب وزارة الصحة سجلت الضفة الغربية 53 إصابة بفيروس كورونا تم شفاء 17 منهم.